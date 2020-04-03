العظمى على القاهرة 35.. تعرف على حالة الطقس غداً السبت 4 أبريل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية برئاسة اللواء هشام حسن طاحون عن حالة الطقس غداً السبت الموافق 4 أبريل في بيانها اليومي، حيث أعلنت عن موجه حارة تضرب البلاد صباحاً حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل 6 درجات نهاراً ليسود طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً على معظم مناطق الجمهورية وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة وحالة الطقس بالتفصيل على مناطق الجمهورية المختلفة .

حالة الطقس غداً السبت 4 /4 /2020

أعلنت الهيئة عن طقس الغد حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري نهاراً ومائل للبرودة ليلاً فيما تنشط الرياح على مناطق متفرقة وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها الى 18 كم / ساعة، أما عن السواحل الشمالية الغربية فيسود طقس مائل للحرارة نهاراً مائل للبرودة ليلاً مع نشاط عالي للرياح المثيرة للأتربة والذي يصل الى حد العاصفة على بعض المناطق، فيما يسود طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أما عن حالة الطقس في الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهاراً لطيف ليلاً اولرياح معتدلة وأما عن درجات الحرارة المتوقعة على جميع المحافظات فهي كما في البيان التالي .

حالة الطقس يومي الأحد والإثنين

أما عن حالة الطقس يومي الأحد والإثنين فتبدأ درجات الحرارة في العودة الى معدلاتها الطبيعية والرياح تعود الى معدلها الطبيعي يوم الإثنين مع توقع بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يوم الإثنين القادم وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة وسرعة الرياح وكذلك أهم الظواهر التي ستسود البلاد في الفترة المقبلة .