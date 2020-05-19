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العظمى على القاهرة 43.. حالة الطقس غداً الأربعاء 20 مايو وتوقع بسقوط بأمطار

بواسطة نبيل عامر

أعلنت الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس غداً الأربعاء حيث يسود طقس شديد الحرارة نهاراُ معتدل ليلاً على معظم أرجاء البلاد، أما عن الظواهر السائدة غداً فمن المتوقع وجود أمطار خفيفة الى متوسطة وقد تكون رعدية على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد بالإضافة الى سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم .

1 حالة الطقس غداً الأربعاء 20 مايو
2 تنبؤ 6 أيام قادمة حسب بيان الهيئة

حالة الطقس غداً الأربعاء  20 مايو

حالة الطقس غداً كما اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهاراً، معتدل ليلاً على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً، لطيف ليلاً على كل من السواحل الشمالية الشرقية والغربية ، واما عن شمال وجنوب الصعيد فالجو شديد الحرارة نهاراً ومائل للحرارة ليلاً والرياح معتدلة، اما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي كالآتي على جميع محافظات مصر .

تنبؤ 6 أيام قادمة حسب بيان الهيئة

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقع حالة الطقس لمدة 6 أيام قادمة بدءاً من الغد وحتى يوم الإثنين الموافق 25 من شهر مايو، حيث يسود طقس معتدل خلال عيد الفطر المبارك نهاراً، ومائل للبرودة ليلاً، مع توقع بسقوط أمطار خفيفة على معظم أرجاء الجمهورية، وتنخفض درجات الحرارو بمعدل 10 درجات لتصبح العظمى على القاهرة 33 بدلاً من 43 المتوقعة غداً .

نبيل عامر
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