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العيد أحلى مع.. أجمل صور التهاني و كروت المعايدة بمناسبة عيد الأضحى بإسمك و إسم من تحب

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
العيد أحلى مع.. أجمل صور التهاني و كروت المعايدة بمناسبة عيد الأضحى بإسمك و إسم من تحب
اجمل التهاني بالعيد

عيد اضحى مبارك حيث ينتظر المسلمون بفارغ الصبر عيد الاضحى لتهنأة أقربائهم و أصدقائهم و معارفهم و التعييد عليهم بأجمل العبارات و ألطف الكلمات و يبحث الناس عن صور تهنئة بالعيد لإرسالها الى بعضهم البعض مثل العيد أحلى مع ، و جعل الله عز و جل الأعياد لتقارب المسلمين من بعضهم، كما أن عيد الاضحى سمي بهذا الاسم لأضحية سيدنا ابراهيم الذي اختبر فيها ربنا عز وجل فيها سيدنا ابراهيم عندما أمره بذبح ولده و لكن الله عز وجل أنزل عليه كبش فداء لتصبح سنة محببة  للمسلمين وثواباً كبيراً عند التضحية وإطعام الفقراء .

عيد اضحى مبارك و أجمل صور تهنئه

يمكنك عزيزي الزائر عمل أي صورة من صور” عيد اضحى مبارك او العيد احلى مع ”  المقدمة من موقع كلمة المرفقة بالأسفل بإسم من تحب و حفظها على جهازك أو مشاركتها للأصدقاء و الأقارب .

طريقة عمل الصورة

“العيد أحلى مع ” يمكنك عزيزي زائر مقع كلمة من تحميل الصور على هاتفك أو جهازك الحاسوبي بإتباع الخطوات التالية :

  • 1-إختيار الصورة المناسبة و التي قد أعجبتك .
  • 2- الضغط على الصورة ستقوم بالفتح في نافذة لوحدها .
  • 3- مسح “إكتب إسمك أو إسم من تحب هنا” وكتابه الإسم المراد وضعه .
  • 4- تحريك الكتابة يمينا أو يساراً بواسطة السهمين المرفقين .
  • 5-الضغط على حفظ على جهازك .
  • 6- لمشاركه الصورة يمكنك الضغط على شاركها و إختيار طريقة المشاركة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني .

و في حاله لم تتمكن من عمل الصورة يمكنك ترك تعليق بالإسم ورقم الصورة المراد عملها وسيتم عملها لك في الفور .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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