الفئات المحذوفة من دعم السلع التموينية وفقًا لمعايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين للدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه واعتبارًا من أول سبتمبر الجاري سوف يتم وقف صرف المقررات التموينية وفق معايير المرحلة الرابعة من حذف غير المستحقين للدعم التمويني، وقد بلغت الفئات المحذوفة من دعم السلع التموينية لهذه المرحلة 12 فئة، بعد انتهاء عمليات التنقية، حيث تم توجيه رسائل قصيرة للذين انطبقت عليهم معايير المرحلة الرابعة، عبر بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعوم، وتتضمن تلك الرسائل منع صرف المقررات التموينية اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر 2019، وفي هذا التقرير نعرض الفئات المحذوفة.







الفئات المحذوفة من دعم السلع التموينية







ما هي الفئات الغير مستحقة للدعم التمويني والمحذوفة من الدعم؟

وفقًا لإعلان وزارة التموين سوف يتم وقف صرف المقررات التموينية حسب معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية، وتشمل 12 فئة اعتبارًا من يوم 1 سبتمير وهي:







الذين يستهلكون من الطاقة الكهربائية بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلووات شهرياً فأكثر.

الأسرة المالكة لأكثر من 3 سيارات.

الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

الأسرة التي تبلغ ضرائبها أكثر من 100 ألف جنيه.

الأسرة المالكة لسيارة فارهة أحدث من عام 2013.

الأسرة التي لديها مهنة إدارية عليا.

من لديه حيازة زراعية أكثر من 15 فدان.

من تبلغ قيمة جمارك صادراته أكثر من 100 ألف جنيه مصري.

الأسرة التي تبلغ قيمة فاتورة الموبايل أكثر من 800 جنيهاً مصرياً.

الأسرة التي تدفع مصاريف مدارس أكثر من قيمة 50 ألف جنيه.

الأسرة التي تتقاضى مرتب حكومي شهري بقيمة 12 ألف جنيه.

الأسرة التي تقوم بدفع رسوم جمركية على الواردات أكثر من 100 ألف جنيهاً مصرياً.