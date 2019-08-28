الفتوي والتشريع يؤيد ضم العلاوات الخمسة ...تعرف على التفاصيل

ينتظر العديد من أصحاب المعاشات الحكم النهائي من داخل لجنة الفتوى والتشريع داخل مجلس الدولة الخاص العلاوات الخمسة ونقلت المصادر حيث قالت إن مجلس الدولة أرسل لوزيرة التضامن الاجتماعي منذ أسبوعين استفسارات بخصوص بعض المصطلحات الواردة الأخيرة التي تم تقديمها حول المستحقين من الحكم وذلك تبعا لدراسة ومعايير قامت بعملها بعد صدور الحكم.

العلاوات الخمسة

وقالت أن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع من المقرر أن تقوم بجسم الجدل المثار بشأن حكم علاوات أصحاب المعاشات في اجتماعها المقبل.

ووجه رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدرى فرغلى من جهته برسالة لجميع أصحاب المعاشات في صباح يوم الأربعاء انه باقي على الأخبار الجيدة دقائق فقط قليلة تفصل عن الحسم في يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس، وقد وضح أنه لابد من مساعدة جميع أصحاب المعاشات لنا في هذا الملف حتى نحقق ما نطمح إليه.

موعد صرف العلاوات

حيث قال البدرى فرغلى أن بالنسبة للعلاوات الخمس وميعاد صرفها بعد العديد من التساؤلات من قبل أصحاب المعاشات أريد أن اطمئنكم كلكم وأن مسألة هي مسألة وقت ليس أكثر من ذلك وسوف يتم صرف هذه العلاوات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة أن مجلس الدولة سوف يحسم هذا الأمر اليوم إن شاء الله ونحن نثق في قدرة القضاء ونزاهته العالية.

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وكان قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بانتصار أصحاب المعاشات، فقد قام بتوجيه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية تبعا لمنطوق الحكم المشار إليه.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في أن يتم احتساب العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساس عند إحالتهم إلى المعاش، وذلك ضمن المبالغ التي تم حساب معاش الأجر المتغير عليها وبنسبة 80 بالمئة من مجموع قيمتها، وذلك تبعا لقانون التأمين الاجتماعي.