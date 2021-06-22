الفرصة أمامك.. رقم مسابقة الحلم لربح 250 ألف دولار وبيت الأحلام و3 طرق للإشتراك

الفرصة الآن متاحة للجميع للإشتراك في مسابقة الحلم 2021 والدخول في السحب الرابع والذي ستكون فيه قيمة الجائزة ربع مليون دولار أمريكي، ولا شك أن هذا المبلغ كفيل بتغير حياة أسر وليست أسرة واحدة، لذلك احلم واشترك فقد تكون أنت صاحب الحظ وتظفر بهذه الجائزة.

مسابقة الحلم 2021 لربح 250 ألف دولار وبيت الأحلام

كما أن الجائزة ليست قاصرة على مبلغ الربع مليون دولار أمريكي، بل إنه يوجد جائزة أخرى أفضل من جائزة الـ250 ألف دولار، هذه الجائزة هي الحصول على منزل الأحلام بجزر اليونان، وقد أشار الإعلامي مصطفى الأغا في أكثر من لقاء علة شاشة قناة “إم بي سي مصر” أن كل المشتركين منذ بداية العام وحتى موعد السحب، يتأهلون تلقائياً لدخول السحب على بيت الأحلام.

وهناك العديد من الطرق للإشتراك في مسابقة الحلم ودخول ودخولك السحب على الجوائز المختلفة والتي تصل إلى مليون دولار في بعض الأحول، وهذه طرق وأرقام الإشتراك بمسابقة الحلم 2021.

إذا ربحت منز ل الأحلام باليونان ايش هو أكثر شئ مريح بالنسبة لك ويساعدك على الاسترخاء؟ https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/iU8dCf4K3u — الحلم (@Dream_MBC) June 18, 2021

طرق الإشتراك ورقم مسابقة الحلم

أولاً.. الدخول على رابط الحلم وتسجيل رقم الهاتف الخاص بك، وسوف تصلك رسالة بمجرد الضغط على اشتراك كما هو موضح بالصورة، ورابط الحلم من هنا.

ثانياً.. الطريقة الثانية هي إرسال رسالة مكتوب فيها حلم بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، للرقم المرادف لبلدك، ولمعرفة هذه رقم الحلم المخصص لبلدك من خلال هذا الرابط.

ثالثاً.. الإتصال بالرقم الدولي أو إرسال رسالة من خلال الرقم وهو متاح للجميع حول العالم.