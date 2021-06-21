الفنانة سمية الخشاب تخرج عن صمتها وتعلّق على أنباء زواجها من عمر كمال

خرجت الفنانة سمية الخشاب عن صمتها أول مرة بعد أن تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض صفحات الشوسيال ميديا أنباء أفادت بأنها قد تزوجت من المطرب الشعبي عمر كمال، وخاصة بعد الكليب الأخير الذي حقق نجاحاً كبيراً لهما “أوعدك”.

تعليق سمية الخشاب على أنباء زواجها من عمر كمال

وقال الخشاب في تصريحات صحفية لها مع إحدى الصحف المصرية أنها تعودت على مثل هذه الشائعات التي يتم إطلاقها بعد الحين والآخر عند قيامها بأي عمل فني مع أي فنان، وكان آخرهم عمر كمال وكليب أوعدك.

وأضافت الفنانة سمية الخشاب في تصريحاتها أنها مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتزويجها وتطليقها كل يوم، وأنها تقوم الآن بالتركيز في عملها فقط، مؤكدةً أنها لديها الآن طاقة إيجابية كبيرة وتريد استغلالها في العمل فقط.

وعن الديو الغنائي الذي قامت به مع عمر كمال قالت الفنانة سمية الخشاب أنها سعيدة جداص بنجاحه، وأنها اكتسبت جمهور من نوع جديدة وهم الأطفال الذين أصبحوا يرددون هذه الأغنية الآن في كل مكان، مضيفة أنها من الممكن أن تكرر هذه التجربة مرة أخرى وحدها أو مطرب آخر.

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