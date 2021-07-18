الفنانة ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة وحالتها خطرة وطبيعة مرضها وسببه

بواسطة إسلام عوض
الفنانة ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة والحالة خطرة الفنانة ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة والحالة خطرة

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في غيبوبة تامة ووصفت حالتها بأنها خطره وذلك وفق تصريحات بعض الفنانين المقربين منها، حيث أجرت عملية جراحية ولكن حدث لها تلوث بكتيري مما أدى إلى دخولها لغرفة العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة تامة منذ 14 ساعة وحتى الآن.

1 الفنانة ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة والحالة خطرة
2 تعليق الفنان تامر مجدي على حالة ياسمين عبدالعزيز

الفنانة ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة والحالة خطرة

ووصف الفنان أحمد حلمي الحالة الصحية للفنانة بأنه صعبة للغاية، طالباً من جمهورها ومحبيه ومحبي الفنانة بالدعاء لها، كما وصف شقيقها وائل عبد العزيز هو الآخر حالتها بأنها خطرة وصعبة بالفعل.

ووفق بعض المصادر المقربة من الفنانة ياسمين عبدالعزيز فإن الفنان أحمد العوضي يرافقها الآن بالمستشفى المتواجدة بها، والجميع يطلب لها الدعاء نظراً لصعوبة حالتها الصحية، فيما لم يتم الكشف إلى الآن عن طبيعة العملية التي أجرتها وتسببت لها في المرض أو التلوث البكتيري، ولكن في النهاية فإن مرضها والحالة التي هي فيها الآن ناتجة عن خطأ طبي.

تعليق الفنان تامر مجدي على حالة ياسمين عبدالعزيز

وقال الفنان تامر مجدي في منشور له على حسابه الخاص بالفيس بوك أن ياسمين في غيبوبة منذ 14 ساعة سائلاً الجميع بالدعاء لها، وأضاف أن الدعاء يغير الأقدار.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

صلاة عيد الأضحى في قطر.. تعرف على الموعد 2021 وأماكن المصليات بالدوحة

أخبار مصر

خطوات ورابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للاستفادة من اعفاءات الجمارك


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.