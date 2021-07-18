الفنانة ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة وحالتها خطرة وطبيعة مرضها وسببه

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في غيبوبة تامة ووصفت حالتها بأنها خطره وذلك وفق تصريحات بعض الفنانين المقربين منها، حيث أجرت عملية جراحية ولكن حدث لها تلوث بكتيري مما أدى إلى دخولها لغرفة العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة تامة منذ 14 ساعة وحتى الآن.

الفنانة ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة والحالة خطرة

ووصف الفنان أحمد حلمي الحالة الصحية للفنانة بأنه صعبة للغاية، طالباً من جمهورها ومحبيه ومحبي الفنانة بالدعاء لها، كما وصف شقيقها وائل عبد العزيز هو الآخر حالتها بأنها خطرة وصعبة بالفعل.

ووفق بعض المصادر المقربة من الفنانة ياسمين عبدالعزيز فإن الفنان أحمد العوضي يرافقها الآن بالمستشفى المتواجدة بها، والجميع يطلب لها الدعاء نظراً لصعوبة حالتها الصحية، فيما لم يتم الكشف إلى الآن عن طبيعة العملية التي أجرتها وتسببت لها في المرض أو التلوث البكتيري، ولكن في النهاية فإن مرضها والحالة التي هي فيها الآن ناتجة عن خطأ طبي.

تعليق الفنان تامر مجدي على حالة ياسمين عبدالعزيز

وقال الفنان تامر مجدي في منشور له على حسابه الخاص بالفيس بوك أن ياسمين في غيبوبة منذ 14 ساعة سائلاً الجميع بالدعاء لها، وأضاف أن الدعاء يغير الأقدار.