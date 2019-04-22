الفيس بوك يحقق دخلاً مالياً للكثير من المصريين بعدة طرق .. تعرف عليها الآن

يعتبر الفيس بوك أشهر موقع تواصل اجتماعي في العالم، وبالتالي فإن facebook به قاعدة كبيرة من العملاء على مستوى العالم، ويحظى فيسبوك بشعبية كبيرة وخاصة في البلاد العربية، وأكثر الدول العربية التي تستخدم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هى مصر، وبالتالي يستغل الكثير من المصريين فرصة تواجدهم على موقع الفيسبوك بغرض الربح، حيث أن الانضمام الى الفيسبوك مجاني تماماً، وتكمن فكرة الفيسبوك كبيت كبير يسع الجميع، مع وجود غرف مغلقة وخاصة لمن يرغب في الخصوصية، وهو يسع الجميع بكل أطيافه وأجناسه المختلفة، ويعمل الفيسبوك باستغلال هذه القاعدة الكبيرة في عرض إعلانات الشركات المستهدفة بالمنطقة الاهتمام والمكان والبلد واللغة .. الخ.

الفيسبوك يحقق الربح الاعلانات الممولة

لا شك أنه صادفتك الكثير من الاعلانات الممولة والتي تعرض السلع والمنتجات والخدمات لأشخاص آخرين، هؤلاء استغلوا facebook في عرض اعلاناتهم المستهدفة بشكل دقيق، للوصول إلى العميل المستهدف والمتوقع انه سوف يتخذ إجراء ما حيال رؤيته لهذا الإعلان، وبالتالي يحقق الكثير من أصحاب الأعمال المصريين الربح باستخدام هذه الإعلانات صغيرة التكلفة، حيث يمكن لأي شخص أن يعلن في الفيسبوك بمبلغ 1 دولار يومياً او ما يعادله.

الفيس بوك يحقق الربح بالاعلانات المجانية

ويقصد باعلانات فيسبوك المجانية هى تلك المنشورات التي يقوم المستخدمون بنشرها على صفحاتهم وفي الجروبات والصفحات الخاصة بهم، وهى طريقة فعالة في عرض المنتجات والخدمات من خلال منشورات facebook المختلفة، وهى بذلك تضع شهرة لأصحابها بين مستخدمي فيسبوك باستهداف الجروبات المختلفة والتي تهتم بهذه الخدمات أو المنتجات.

الربح من الفيس بوك برفع الفيديوهات

أصبح الفيسبوك في الفترة الأخيرة يشجع من عملية نشر الفيديوهات الحصرية، منافساً بذلك موقع اليوتيوب الشهير، وبالتالي facebook يتيح للمستخدم رفع الفيديوهات على الصفحات الخاصة، ومن ثم الاشتراك في برنامج Ad Breaks حيث تظهر اعلانات على الفيديوهات وبالتالي يحقق مستخدم الفيسبوك الربح من هذه مشاهدة هذه الاعلانات.

ربح المال من الفيسبوك بالتسويق

الكثير يعمل في مجال التسويق بالعمولة باستخدام فيسبوك وأكثر المتاجر التي تعمل على توظيف مسوقين بالعمولة هى المتاجر الالكترونية الكبيرة، مثل سوق كوم وجوميا وغيرها، حيث يعمل المسوقين بنشر بعض المنتجات التي تطرحها هذه المتاجر على الفيس بوك مع نشر رابط شراء هذه المنتجات، حيث يخصص رابط لكل مشترك في برنامج التسويق بالعمولة، وكل عميل يشتري عن طريق هذا الرابط الذي تم نشره على صفحات فيسبوك يحسب للمسوق، بنسبة محددة.

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