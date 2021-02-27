القابضة للكهرباء.. بداية تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري 6 مارس

كشف مصدر مسؤول من داخل الشركة القابضة للكهرباء أن الشركة ستقوم بتطبيق التعديلات الجديدة بخصوص قانون الشهر العقاري، وذلك بدايةً من يوم السبت المُقبل والموافق 6 مارس من العام الجاري 2021 وفقاً للتقويم الميلادي، والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بالتصديق على هذه التعديلات في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020.

التعديلات الجديدة تمنع توصيل أي مرافق للوحدات السكنية دون وجود شهادة تُثبت عدم وجود مخالفات

تُشير التعيدلات الجديدة في قانون الشهر العقاري إلى أنه لن يتم السماح بتوصيل أيٍ من المرافق (مياه، غاز أو كهرباء) إلى الوحدات السكنية التي لا يوجد ما يُثبت عدم وجود مُخالفات في العقار، كذلك سيتم الامتناع عن توصيل المرافق إلى العقارات قبل تغيير العداد إلى اسم المالك الجديد بعد الانتهاء من إجراءات شراء الشقة أو الوحدة السكنية.

وأشار المصدر من داخل الشركة القابضة للكهرباء بأن كافة الشركات والجهات والوزارات مُلزمة بعدم توصيل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي قرار يخص العقارات إلى بعد توافر المستند الذي يحمل رقم القيد بالشهر العقاري، على ان يُشير المُستند إلى عدم وجود أي مخالفات في العقار، وذلك بعدما قام رئيس الجمهورية بالتصديق على التعديلات في شهر سبتمبر الماضي.

شروط تسجيل العقار والهدف من التعديلات الجديدة

هنالك عدد من الشروط اللازم توافرها من أجل تقييد العقار في الشهر العقاري وإعطاؤه رقماً في السجلات، وهذه الشروط هي على النحو التالي:

عدم وجود أي مخالفات في العقار.

أن يكون سند طلب التسجيل حكماً نهائياً يُثبت إنشاء حقٍ من الحقوق العينية العقارية الأصيلة.

سداد الرسوم اللازمة لذلك.

ألا يتم الاعتراض على الطلب أو رفضه، إذ سيترتب على ذلك استبدال الرقم الوقتي للعقار بآخر نهائي.

وتهدف التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري إلى ضمان استمرارية نقل ملكية العقارات المُشهرة قانوناً مع حفظ حقوق أصحاب العقارات من خلال عدم إمكانية اتخاذ أي إجراء بخصوص العقار دون تقديم السند الذي يحتوي على رقم الشهر أو القيد.