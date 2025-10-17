القاهرة: اسعار المواصلات بعد زيادة اسعار الوقود – أكتوبر 2025

بواسطة محمد عبد الرازق

اعلنت محافظة القاهرة اسعار التعريفة الجديدة لخطوط المواصلات في محيط المحافظة, تماشياً مع الزيادة التى تمت اليوم في اسعار الوقود والمحروقات المختلفة (بنزين 80 و 92 و 95) والسولار وغاز تموين السيارات.

وجائت اسعار الوقود الجديدة

المنتج البترولي السعر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة مقدار الزيادة
بنزين 80 15.75 جنيه/لتر 17.75 جنيه/لتر +2 جنيه
بنزين 92 17.25 جنيه/لتر 19.25 جنيه/لتر +2 جنيه
بنزين 95 19.00 جنيه/لتر 21.00 جنيه/لتر +2 جنيه
السولار (ديزل) 15.50 جنيه/لتر 17.50 جنيه/لتر +2 جنيه
غاز تموين السيارات 7 جنيه/م³ 10 جنيه/م³ +3 جنيه

بعد هذه الزيادة، قررت الحكومة تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، أي أن لا تُجرى زيادات إضافية خلال ذلك الفترة المعلنة، إلا في ظروف استثنائية.

