القاهرة تتصدر.. خريطة الإصابات بفيروس كورونا في محافظات مصر

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن خريطة الإصابات بفيروس كورونا في محافظات مصر، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الإصابات حتى يوم أمس الجمعة إلى 5895 حالة إصابة، في جميع المحافظات.

ورفعت وزارة الصحة من استعداداتها في جميع المحافظات، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد الفيروسات والأمراض المعدية، وخصصت خط ساخن هو “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا.

خريطة الإصابات بفيروس كورونا في محافظات مصر

وفي سياق الحديث عن خريطة الإصابات بفيروس كورونا في محافظات مصر، فقد كشف المصدر، في تصريحات صحفية، عن المحافظات الأكثر إصابة والأقل إصابة بالفيروس التاجي حتى يوم الخميس الماضي، وذلك على النحو التالي:

القاهرة: 1135 إصابة.

الجيزة: 593 إصابة.

الإسكندرية 373 إصابة.

دمياط: 325 إصابة.

شمال سيناء: أقل معدل إصابات.

بيان وزارة الصحة عن فيروس كورونا

وأفاد بيان وزارة الصحة عن فيروس كورونا، أمس الجمعة، بخروج 79 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ1460 حالة.

وذكر البيان أن عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنها الـ1460 حالة المتعافية.

وأوضح بيان وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما تُوفّي 14 آخرين.

وذكر البيان أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 406 حالات وفاة.