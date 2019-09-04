عاجل| القبض على الفنانة بوسي فجر اليوم من التجمع الخامس وتفاصيل حكم حبسها 9 سنوات و30 مليون جنيه

قامت قوات الأمن فجر اليوم الأربعاء الموافق الرابع من سبتمبر بإلقاء القبض على الفنانة بوسي من مننزلها الكائن بالتجمع الخامس، وجاء قرار القبض على بوسي بعد صدور أحكام نهائية ضدها بالحبس حصل عليها طليقها السابق، وذلك بعد قيامها بإصدار شيكات بدون رصيد وإخلالها باتفاقات مالية بينها وبين طليقها مقابل إدارته لأعمالها.







تفاصيل القبض على الفنانة بوسي فجر اليوم

وكان قد صد قرار بحبس الفنانة الشعبية الشهيرة بوسي بالحبس مدة تسع سنوات في القضية رقم 21034 لعام 2015، وقضية أخرى برقم 20353 في نفس العام بتهمة إصدار شيكات بقيمة 30 مليون جنيه بدون رصيد، وبعد التصالح في قضية الشيكات بدون رصيد لصالح وليد فطين طليقها السابق، فوجئت بصدور حكم آخر ضدها في نفس القضية من حكمة الجنح بالهرم.







هذا وبعد القبض على الفنانة بوسي اليوم فإن أغلب القضايا التي صدر فيها أحكام ضدها حصل عليها زوجها السابق، وهي أحكام واجبة النفاذ، ولذا قامت القوات الأمنية بالقبض عليها فجر اليوم تنفيذاً للقانون.

وفي سياق متصل فقد صدر أيضاً حكم آخر من جنح الهرم ضد الفنانة والمطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي في مبلغ بمليون و827 ألف جنيه، وصدر حكم ضدها بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف وقامت بوسي بالاستئناف على الحكم وتحددت جلسة 30 سبتمبر الجاري للبت في القضية.







هذا وقد أفادت المطربة بوسي أنها تصالحت مع وزارة المالية في قضية التهرب الضريبي، إلا أنها لم تقم بتقديم أوراق التصالح للمحكمة، مؤكدةً أن محاميها سيتقدم بها في الجلسة القادمة نهاية الشهر.





