القبض على حسن راتب رجل الأعمال الشهير فجر اليوم وأسرار وخبايا القبض عليه وحسانين كلمة السر

ننشر خلال السطور التالية أسرار وخبايا القبض على رجل الأعمال حسن راتب، خاصة وأنه شخصية عامة وله مشاريعه الإقتصادية والإعلامية وغيرها معروف عنه تدينه وعلاقته بالشيخ الشعراوي، يمتلك العديد الإستثمارات منها سيناء للأسمنت الأبيض وللإستثمار ومؤسستي سيناء وسما للتنمية الإجتماعية وتلفزيون المحور وجامعة سيناء وغيرها.

أسباب القبض على رجل الأعمال حسن راتب فجر اليوم

وبالرغم من هذه المشاريع الضخمة والأموال الكثيرة، تبين أن سبب القبض عليه اليوم وفق تحقيقات النيابة العامة، هو وجود علاقة بين وبين النائب البرلماني السابق والشهير بنائب الآثار الذي تم القبض عليه منذ أيام.

التحقيقات تكشف أسباب القبض على حسن راتب

وتبين من التحريات والتحقيقات أن حسن راتب رجل الأعمال المصري الشهير موّل مادياً نائب الجن والعفاريت الذي تم القبض عليه بعد تنقيبه وتجارته بآثار مصر القديمة، ودفع له ملايين الجنيهات، وذلك باعتراف شقيق النائب البرلماني السابق علاء حسانين والذي اعترف بتمويله له أمام النيابة وأكدته التحريات والتحقيقات,

ومن هنا صدر قرار بضبط وإحضار رجل الأعمال المصري حسن راتب، ليصبح راتب بذلك هو ثالث رجل أعمال تم القبض عليه، وذلك بعد صفوان ثابت مالك مصانع جهينة، ومالك سلسلة محلات التوحيد والنور، لاتهامهما بتمويل جماعات إرهابية والإنتماء لها، وفي ذلك دليل على أن الدولة لا تحابي أحداً، وتحققت مقولة الرئيس السيسي في وقت سابق “اللي يغلط هيتحاسب”.

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وهذه بعض لقاءات راتب رجل الأعمال الذي تم القبض عليه لتمويله التنقيب عن الآثار خارج إطار القانون.