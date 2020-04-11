القبض على مثيري الشغب الذين منعوا دفن طبيبة الدقهلية

قامت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض على 23 شخص من مثيري الشغب بقرية “شبرا البهو” التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية والذين قاموا بالاعتراض على دفن طبيبة الدقهلية الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف والتى تبلغ من العمر 64 عاماً، والتى توفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا أثناء قيامها بعملها فى علاج مرضي الفيروس بمستشفى الحجر الصحى بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وقام عدد من الأهالى ومن ضمنهم الـ 23 شخص المقبوض عليهم بالاعتراض على دفن الجثة فى مقابر زوجها بالقرية، وكذلك قاموا بمنع سيارة الإسعاف من الوصول إلى المقابر، وأشعلوا النيران فى أكوام من قش الأرز، وكذلك قاموا بترديد عبارات “كورونا لأ .. الطبيبة لأ” وأدى ذلك لقيام قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المعترضين وتفريقهم للتمكن من دفن الطبيبة.

وكانت قوات الأمن قد انتقلت للقرية بعدما قام زوج الطبيب بتحرير بلاغ رسمي ضد من قاموا بمنع دفن الطبيبة فى مدافن زوجها وفى القرية التى تقيم فيها مع زوجها، وأن محاولات إقناع الأهالى بدفن الجثة استمرت ساعات بأن دفن الطبيبة سيتم وفقاً للإجراءات الصحية والوقائية التى تتخذها وزارة الصحة بحضور فريق الحجر الصحى، وتغسيل الطبيبة وتكفينها وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك تعقيم المدافن.

وقد حاولت قوات الأمن حل الموقف بأن يتم التوجه بجثة الطبيبة إلى مسقط رأسها فى قرية “ميت العامل” التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية إلا أن أهالى قرية “ميت العامل” أيضاً تجمهروا لمنع دفن الطبيبة، ثم عادت قوات الأمن بجثة الطبيبة مرة أخرى لقرية “شبرا البهو” الذين رفضوا دفن الطبيبة بحجة أنها ليست من أهل القرية وخوفاً من انتشار العدوي وأمام هذا التعنت قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتفريق المتجمهرين ودفن الطبيبة والقبض على 23 من مثيري الشغب واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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