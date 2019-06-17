القوات المسلحة تبدأ قبول طلبة الثانوية بمجموع 60% بالمعاهد الصحية

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بقبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) بشرط أن يكون الحصول على الثانوية قسم (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) ويكونون خريجين العامين الدراسيين (2017- 2018) ، (2018- 2019)، وذلك بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال، وجاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

شروط القبول في المعاهد الصحية للقوات المسلحة

أشار اللواء مجدي أمين، إلى أن هناك عدة شروط للقبول؛ وهي:

ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) عن نسبة 60%.

ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%.

ألا يقل السن عن 17 عامًا ولا يزيد عن 21 عامًا في الأول من أكتوبر2019.

أن يكون (الطالب / الطالبة) مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.

أن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة ولم يسبق له / لها الزواج ولا يسمح بالزواج، إلا بعد التخرج

بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية – نفسية – لياقة بدنية – كشف هيئة – التحاليل الطبية – لغة إنجليزية).

موافقة ولى الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة.

ألا يكون سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة، وتم فصله من الخدمة.

استبعاد غير اللائق

ويحق للمعهد في حالة عدم اللياقة في أي من اختبارات التقديم استبعاد المتقدم، فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، كما لا يحق لمن يتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

مدة الدراسة بالمعهد

وأشارت إدارة الخدمات الطبية أن مدة الدراسة سنتان ويحصل الخريج على رتبة رقيب بالقوات المسلحة، ويتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات الأخرى، وتعد الدراسة واحدة في المعهد بالمعاهد المناظرة، ويتقرر إيفاد المتطوع والمتطوعة ببعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص في أفرع التمريض ويتمتع المتطوع بجميع الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة.

أماكن سحب الملفات

أما عن أماكن سحب ملفات القبول من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور وإناث فمن عدة أماكن وهي للذكور:

حوش عيسى في مدينة دمنهور بالبحيرة. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة.

للإناث:

المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال بمنطقه الهايكستب. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالاسكندرية. المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج .

موعد سحب الملفات

يبدأ السحب لملفات قبول المتطوعين بالقوات المسلحة من الأماكن السابقة اعتبارا من 1/7/2019 إلى15 /8/ 2019، وآخر موعد لتقديم الملفات 24/8/2019 ، ويتم تسليم الملفات في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة لاستلام ملفات الذكور، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي لاستلام ملفات الإناث.