القوى العاملة تعلن بدء تلقى طلبات وظائف السعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم عن بدء تلقى طلبات العمل بالسعودية بداية من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، وذلك ل 100 وظيفة للعمل فى مهنة جزار دواجن لشركة المراعى بدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.

وصرح الوزير بأن المرتب الأساسى يبلغ 2004 ريال سعودى شهرياً لمهنة جزار دواجن، بالإضافة ل 400 ريال بدل طعام، بما يوزاى 10 آلاف و 600 جنيه مصرى.

وتشمل الوظيفة توفير المسكن للأعزب وتأمين من الشركة وتأمين صحى، وعقد عمل، وإجازة سنوية ذهاب وعودة طيران، ومصاريف التأشيرة، بالإضافة لتذكرة السفر، ولن يتم قبول أى طلبات غير مستوفاة للشروط.

الشروط المطلوبة:

خبرة من 3 ل 4 سنوات فى مهنة جزار دواجن.

السن يتراوح بين 25 ل 40 سنة.

مؤهل متوسط أو أقل، أو إجادة للكتابة والقراءة.

اجتياز الاختبارات العملية.

اجتياز مقابلة التوظيف من اللجنة السعودية.

وصرّح وزير القوى العاملة بأن الطلبات يتم تقديمها إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل “قسم تلبية الاحتياجات بالخارج” والكائنة بديوان عام وزارة القوى العاملة فى القاهرة – مدينة نصر – 3 شارع يوسف عباس، مع ضرورة إحضار السيرة الذاتية.