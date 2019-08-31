القوى العاملة تعلن عن توفير 4264 فرصة عمل للجنسين ولذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص

قال وزير القوى العاملة اليوم السبت 31/8/2019 عبر تصريحات صحفية، معلنًا عن توفير الوزارة 4265 فرصة عمل للجنسين ( ذكور وإناث)، ومنها لذوي الاحتياجات الخاصة في 31 شركة ومصنع في القطاع الخاص، يعدد من المحافظات، وفي جميع التخصصات ومختلف القطاعات الوظيفية، وتصل الأجور إلى نحو 5 آلاف جنيه في بعض المهن وبحسب الخبرات، إضافة للتأمين الصحي والإجتماعي، وأضاف سعفان أن نشرة التوظيف التي يتم إصدارها من قبل الوزارة بشكل دوري وشهريًا، تتضمن هذه الفرص المعلن عنها ضمن مبادرة ” حياة كريمة”، التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام 2019.

القوى العاملة تعلن عن توفير 4264 فرصة عمل

وأوضح سعفان أن مبادرة ” حياة كريمة” تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من أجل توفير حياة كريمة لهم، وتهدف النشرة الشهرية إلى عرض الوظائف المتاحة في شركات ومصانع وفعاليات القطاع الخاص عبر موقع الوزارة الإلكتروني وزارة القوى العاملة والتي تصدر تحت عنوان “النشرة القومية للتشغيل”، لتشغيل الشباب واستغلال طاقاتهم بحيث يكونون مفيدين لأسرهم والمجتمع، حيث العمل يعتبر إحدى سبل الدفع بعجلة التنمية وفي هذا المعنى قال سعفان: “نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الإرتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله”.

فرص العمل المتوفرة

وأوضح سعفان أن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص هي:

مراقب جودة بكالوريوس علوم كيمياء.

عامل خط إنتاج.

فني صيانة .

فني تغريز بولي ايثيلين .

عمال خدمات.

مخازن .

خياط جلود باليد ، وماكينة .

فني ميكانيكا.

طباعة سيلك سكرين .

مندوب مبيعات ، وتسليم.

سائق.

مهندس تنفيذي موقع.

فني تبريد وتكييف .

سكرتيرة.

محاسب ورئيس حسابات .

فني دوكو .

كهرباء سيارات .

فني خراطة، وبرادة .

فني تشطيبات اتوبيسات.

مندوب تسليمات.

علاقات عامة.

أخصائي نظم ومعلومات .

فني صباغة .

تجهيز منسوجات وطباعة .

عمال تطريز وتشطيب .

كاشير.

مدخل بيانات.

منسق ممرات.

موظف أمن.

فرد أمن وحراسة .

خياطة.

مساعد .

عامل تعبئة.

مكواة، وقص.

جودة.

عامل مغسلة.

صنفرة .

فني صيانة كهربائية، وميكانيكية “محطة مياه”.

مدير صيانة هندسية.

ويمكن للراغبين في الإطلاع على مزيد من المعلومات وتفاصيل أكثر عن فرص العمل المتوفرة من أسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب عبر الرابط التالي فرص عمل :