القوى العاملة تعلن عن وظائف للجنسين برواتب تصل لـ 6 آلاف جنيهاً جميع المؤهلات..التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة متاحة للجنسين في مختلف محافظات مصر، وذلك برواتب مجزية و وتأمين صحي واجتماعي، حيث طرح عدد من الشركات ما يقرب من 51 شركة عن الوظائف المتاحة، وذلك من أجل إنعاش سوق العمل وتشغيل أكبر عدد من الشباب من أجل استغلال طاقتهم في مصلحتهم أولاً ومصلحة البلاد، فيما تعم الفائدة على الجميع.

وظائف القوى العاملة

تنشر القوى العاملة نشرة التوظيف بصورة شهرية، حيث تتضمن مجموعة من الوظائف للجنسين في عدة محافظات، ضمن مبادرة تحقيق حياة كريمة التي أٌطلقت العام الماضي من قبل السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأشد احتياجاً، حيث تهدف وظائف القوى العاملة بتجميع الوظائف من القطاع الخاص برواتب مجزية وتأمينات من أجل رفع اقتصاد الدولة والدفع بعجلة التنمية نحو رؤية مستقبل أفضل.

تلك الوظائف المعلنة تبدأ من 1200 وحتى 6 آلاف جنيهاً يشترط الخبرة في بعض الوظائف، بينما لا يشترط في الكل مؤهل عال، هذه الوظائف جميع المؤهلات، علماً بان التفاصيل وأرقام التليفونات والعناوين موضحة بالملف المرفق بالأسفل.

أما لراغبي الوظائف بالخارج من خلال موقع القوى العاملة الإلكتروني يمكنك التعرف على النشرة القومية للتشغيل وتسجيل رغبات العمل بالخارج مع الفرص المتاحة من خلال رابط موقع القوى العاملة .

كما تستطيع إنشاء حساب لديك على الموقع بحيث تتمكن من اختيار الوظيفة والتقديم عليها إلكترونياً عن طريق الضغط على تسجيل الدخول لأول مرة ثم ملء البيانات، ثم تظهر نافذة بالوظائف المتاحة حالياً يمكنك الاختيار ثم ملء البيانات المطلوبة.