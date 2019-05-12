القوى العاملة تعلن عن 13 ألف وظيفة جديدة برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

وزارة القوى العاملة أعلنت عن توافر 13 ألف وظيفة جديدة خالية في القطاع الخاص، وتلك الوظائف تتراوح مرتباتها من 1800 جنيه وتصل إلي 7000 جنية، حيث قامت وزارة القوى العاملة بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص سواء كانت شركات أو مصانع أو مطاعم كبري حتي توفر للمصريين فرص عمل جديدة، فتلك الوظائف تشمل مؤهلات مختلفة وفئات متنوعة وكل وظيفة لها طابعها الخاص وأيضا مرتبها المختلف عن باقي الوظائف.

وظائف خالية جديدة توفرها وزارة القوى العاملة المصرية، تلك الوظائف لها بعض المتطلبات فمنهن من يحتاج خبرة عدد من السنوات ومنهم لا يحتاج خبرة على الإطلاق، ومن هنا يحرص موقع كلمة دوت أورج على رصد تلك الوظائف الجديدة ومساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل تناسب مؤهلاتهم.

القوى العاملة ترصد وظائف جديدة

تقوم وزارة القوى العاملة المصرية بنشر نشرة قومية شهرية للتشغيل ورقمها 74، تحصر فيها عدد كبير من الوظائف الخالية وهذا الشهر تم حصر 13 ألف و641 وظيفة خالية في القطاع الخاص المصري، فمن يريد تلك الوظائف عليه الدخول إلى هذا الرابط .

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يحتوي هذا الرابط على 21 صفحة من الوظائف في مختلف التخصصات تصل رواتبها إلى 7000 جنيه، كما تشمل كل وظيفة علي رقم التواصل بمقر الوظيفة حتي يتم عقد مقابلة قبل التقدم للوظيفة ومتاح أيضا شروط كل وظيفة سواء كانت تحتاج إي سنوات خبرة أو أخذ كورسات معينه.

أحدث الوظائف الخالية

يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج أحدث الوظائف الخالية والتي قامت وزارة القوى العاملة المصرية بحصرها ونشرها على موقعها الإلكتروني وباقي الوظائف سوف تجدونها من خلال الرابط السابق ذكره.