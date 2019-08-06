القوى العاملة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلنت القوى العاملة بمصر عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، بأجر كامل، وذلك وفقاً للمادة 52 من قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بقرار وزارة رقم 49 لعام 2009، والذى اعتبر أيام الأعياد إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وبهذا يعتبر يوم وقفة عرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك هى إجازة رسمية بأجر كامل لجميع العاملين بالقطاع الخاص.

وأوضحت وزارة القوى العاملة بأنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل فى أيام الإجازات إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، وفى هذه الحالة يستحق العامل أجر إضافى عن هذه الأيام ب مثلى هذا الأجر.

وقد كلفت وزارة القوى العاملة المديريات بمحافظات مصر المختلفة بمتابعة تنفيذ إجازة العيد بشركات ومنشآت القطاع الخاص، وأصدرت منشوراً لذلك لكل المديريات.

كما تقدمت الوزراة بالتهنئة لعمال وعاملات مصر، مؤكدة دورهم الوطنى فى البناء والتنمية للوطن.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزى المصرى بتعطيل العمل فى كافة بنوك مصر لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الأحد 11 أغسطس 2019 وحتى الثلاثاء 13 أغسطس 2019، على أن يتم استئناف العمل بالبنوك يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس لعام 2019.

من جهتها أعلنت الحكومة عن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك لمنع الاحتكار فى الأسعار أيام العيد، والتأكد من وصول دعم الدولة لمستحقيه، وقامت شرطة التموين بالتنسيق مع مستوردى اللحوم لتوريد اللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تقترب من 30% عن أسعارها الأساسية، وذلك لتلبية حاجات المواطنين فى عيد الأضحى، بخلاف تجهيز الشوادر بمختلف محافظات مصر لطرح اللحوم والسلع بأسعار مخفضة، بكافة منافذ أمان.