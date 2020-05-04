القوى العاملة توضح حقيقة فتح التسجيل في منحة ال500 جنية للعمالة الغير منتظمة

نفت وزارة القوى العاملة والهجرة ما يتردد عبر وسائل الأنترنت حول وجود مرحلة أخرى من منحة العمالة الغير منتظمة، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أى نيه لديها لفتح باب التسجيل من جديد في منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة وأن جميع المواقع التي تضع روابط التسجيل في المنحة غرضها الغش والتدليس، وأضافت أن الوسيلة الوحيدة للتسجيل التي كانت معلنه من قبل وزارة القوى العاملة من خلال الخط الساخن رقم 142 فقط .

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة

وأوضحت الوزارة أن صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منظمة التي المقرر بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي كدعم للمواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا، يتم بأنتظام في المواعيد المحددة من قبل الوزارة حيث تمكن المستحقين للمنحة من صرف مستحقاتهم المالية في تواريخ بداية من 13 أبريل الماضي إلي 16 أبريل الماضي، كما أعلنت الوزارة عن استئناف صرف الدفعة الأخرى المستحقة من المنحة في التواريخ المقررة في الفترة من يوم 26 أبريل إلى تاريخ 10 مايو الجاري ويقوم المستفيد من المنحة من صرفها فى الموعد المحدد من البنك الزراعي المصري .

وعن مواعيد صرف المنحة من مكاتب البريد فيكون في الفترة مابين يوم 1 مايو الجاري إلى تاريخ 10 مايو الجاري، ويتم إرسال رسالة نصية من قبل الرقم 2030 إلى المستفيد قبل موعد صرف المنحة بيوم، وذلك حتى يتمكن من صرف المستحقات في الفترة 4 أيام المقررة من قبل الوزارة لصرف المستحقات، ومن المقرر استىناف صرف الدفعة الثانية من منحة ال500 نية للعمالة الغير منتظمة بداية من يوم 11مايو الجاري إلى يوم 18 من نفس الشهر.

تحذير وزارة القوى العاملة من الشائعات المنتشرة عبر وسائل الأنترنت

وحذرت وزارة القوى العاملة المواطنين والغير مسجلين في منحة 500 جنية العمالة الغير منظمة من الإنسياق وراء الشائعات المغرضة والأكاذيب المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتي غرضها التضليل وأنه لابد من تحري حقيقة الأخبار قبل تصديقها، حيث يجب أن يكون مصدر المعلومة موثوق مثل المواقع الرسمية للوزارة المعلن عنها أو الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.