القوى العاملة تُعلن يوم الأربعاء إجازة رسمية بأجر كامل للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة بأن يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019 إجازة رسمية وبأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد العمال، جاء ذلك بناءً على تصريحات الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بهذا الشأن أسوة بالعاملين بالقطاع العام والحكومة وقطاع الأعمال العام والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت من قبل بأن هذا الأسبوع يتضمن يومين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالحكومة وبأجر كامل، وهما اليوم الاثنين 29 أبريل 2019 بمناسبة أعياد شم النسيم، ويوم الأربعاء أول مايو 2019 بمناسبة عيد العمال، والمناسبتان من المناسبات الرسمية الدينية والوطنية التى يحصل فيها العاملين بالدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل.

وصرح وزير القوي العاملة بأن يوم الأربعاء يعتبر إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 موضحاً بأنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العاملين لديه فى هذا اليوم إذا ما أقتضت ظروف العمل ذلك، ونظير ذلك يستحق العامل عن هذا اليوم مثلي الأجر بالإضافة لأجره عن هذا اليوم.

وقد قامت وزارة القوي العاملة بتوزيع منشور رسمي موجه لجميع مديريات القوى العاملة على مستوي الجمهورية، وذلك لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة فى القطاع الخاص وذلك بالمنشآت والشركات والمصانع الخاصة، وقد تقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة لجميع عمال مصر مؤكداً دورهم الوطنى فى سبيل بناء مصر، ومواصلة عملية الإنتاج ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

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