القوى العاملة تُعلن يوم الاثنين إجازة رسمية بأجر كامل للقطاع الخاص

أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بأن يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019 إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين بالقطاع العام والحكومة، حيث يوافق يوم شم النسيم وهو إجازة رسمية تعطل فيه المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والعاملين بقطاع الأعمال العام.

وأضاف وزير القوى العاملة بأن على الرغم من أن يوم الاثنين إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص إلا أنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العاملين فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن يستحق العامل فى هذه الحالة أن يحصل على مثلي أجر هذا اليوم بالإضافة لأجره عن ذلك اليوم.

كما هنأ الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة الأخوة المسيحيين بهذه المناسبة كما هنأ الباب تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية بعيد القيامة المجيد مؤكداً بأن الشعب المصري نسيج واحد وأن الأمة المصرية وحدة واحدة مسلمين وأقباط وأنه يدعو الله بأن يعم الخير والسلام على جميع أنحاء مصر الغالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذا ويصادف هذا الأسبوع يومين إجازة رسمية بأجر كامل للقطاع الخاص والقطاع العام، حيث أن يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019 إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام والحكومة بمناسبة أعياد شم النسيم فإن بوم الخميس الموافق 1 مايو 2019 إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالحكومة والقطاع العام والمدارس والجامعات.

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