القوى العاملة: صرف منحة الـ 500 جنيه يوم الأحد المقبل لـ 1.5 مليون مستفيد

أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد أبو بكر فى برنامج “كل يوم” الذى يقدم عبر شاشة On-e الفضائية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتخصيص منحة للعمالة الغير منتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وقدرها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.

وقد أشاد الدكتور محمد سعفان بقرار السيد الرئيس الذى يخفف العبء عن محدودى الدخل والعمالة المتضررة من الآثار التى ترتبت على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذى يضرب جميع دول العالم، والتخفيف من آثاره الاقتصادية على العمالة الغير منتظمة.

وقال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: “كنا عاوزين نجيب أكبر ميزة للناس، وقرار الرئيس أثلج صدور الجميع، والرعاية غير المنتظمة تحتاج إلى الرعاية”.، وعن تزاحم المواطنين أمام أحد فروع البنك الأهلى المصري لصرف المنحة قال الوزير “بأنها شاعات من فئات تستهدف الدولة المصرية وإحداث أكبر أضرار ممكنة للدولة والشعب المصري”.

وأكد الدكتور محمد سعفان بأن مبلغ المنحة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتم صرفها يوم الأحد المقبل بحد أقصى وحتى يوم الخميس من نفس الأسبوع وقال سيادته: “نهدف إلى منع التجمع وهذه الصورة السيئة، ونحن حريصون على صحة وكرامة المواطن”.

وأشار وزيرالقوى العاملة بأن عدد المستفيدين من صرف منحة الـ 500 جنيه من العمالة الغير منتظمة يبلغ ميلون ونصف المليون مواطن وأكد بأن صرف المنحة سيكون بالرقم القومى ومن مكاتب البريد التابع لها العامل أو العاملة فى المحافظات وأن الوزارة ستقوم باختيار بعض البنوك للمساعدة فى العبء وتخفيف الزحام على مكاتب البريد.