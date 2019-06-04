القوي العاملة تُعلن تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة تعديل موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية لتصبح يومي الأربعاء الموافق 5 يونيو، والخميس الموافق 6 يونيو وذلك بالشركات والمصانع والمنشآت التابعة للقطاع الخاص بدلاً من يومي الثلاثاء 4 يونيو، والأربعاء 5 يونيو.

ونشرة وزارة القوي العاملة والهجرة بيان أكدت فيه بأنها تتابع مع مديريات القوي العاملة ومكاتب القوي العاملة بالمحافظات تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر المبارك يومان هما أول وثاني أيام العيد، الموافق غداً الأربعاء 5 يونيو، والخميس 6 يونيو بجميع الشركات والمصانع والمنشآت.

وكانت وزارة القوي العاملة والهجرة قد أصدرت منشور وجهته لجميع مديريات القوي العاملة ومكاتبها بالمحافظات أكدت فيه أن أيام إجازة عيد الفطر المبارك هى أول وثاني أيام العيد تعتبر إجازة رسمية بأجر كامل لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأكد الوزارة بأنه يحق لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل فى هذين اليومين إذا ما اقتضت الحاجة وظروف العمل لذلك، ولكنه مقابل ذلك يحصل العامل بالإضافة لأجره عن هذه الأيام مثلي الأجر.

وكانت دار الإفتاء المرية قد أعلنت مساءً أمس بأن اليوم لثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية، وأن عيد الفطر المبارك يوافق يوم الأربعاء الخامس من يونيو لعام 2019 وهو غرة شهر شوال لعام 1440 هجرية، وتمنى الدكتور شوقي علام الخير والسعادة لجميع المسلمين فى مصر والدول العربية والعالم أجمع.