القيمة وتوقيت إخراجها ومن تجوز عليهم.. كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر رمضان 1441

قيمة زكاة الفطر واحد من أكثر ما يبحث عنه قطاع كبير من المواطنين في الوقت الحالي حرصا منهم على سداد زكاة الفطر رمضان 1441 هذا العام الكريم، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من ظروف اقتصادية صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد داخل جمهورية مصر العربية وهو ما أثر بدوره على العمل الخاص والعام وعلى قطاع كبير من العاملين.

ومن خلال هذا المقال سنسرد لكم كل ما يتعلق بزكاة الفطر هذا العام من حيث القيمة التي يتم إخراجها والوقت الذي يتم الإخراج فيه والأشخاص الذين تجوز عليهم الزكاة هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن المصري في الوقت الحالي وإليكم التفاصيل.

قيمة زكاة الفطر رمضان 1441

وقيمة زكاة الفطر هذا العام بحسب ما أعلنت دار الإفتاء المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” 15 جنيها كحد أدنى مع إمكانية الزيادة لمن استطاع وهو المستحب بالتأكيد للجميع.

زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى ويستحب للقادرين الزيادة على هذا المبلغ ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان Gepostet von ‎دار الإفتاء المصرية‎ am Mittwoch, 6. Mai 2020

توقيت إخراج زكاة الفطر على المسلمين رمضان 1441

وكان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قد ناشد بضرورة تعجيل إخراج زكاة الفطر في الوقت الحالي وإعطائها للمحتاجين من الناس في ظل الظروف الاقتصاية الصعبة التي يمر بها الجميع في الوقت الحالي حرصا من الدولة ومن دار الإفتاء ومفتي الجمهورية على تخفيف العبء من على كاهل الفقراء والمحتاجين.

من يجوز عليهم زكاة الفطر رمضان 1441

بجانب ما أقر به مفتي الجمهورية بإجازة الزكاة على العمالة غير المنتظمة تجوز الزكاة أيضا مثلما أقرت الآية الكريم: