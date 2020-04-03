الكشف عن سعر وموعد إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري 

أعلن الدكتور عمر عبد العزيز، أستاذ مساعد النانو تكنولوجي بمدينة زويل، عن أن المدينة بدأت بالفعل في الوقت الحالي العمل على إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري خالص داخل المدينة، وذلك بالاستناد إلى أحد التصميمات التي تم عملها داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية مؤكدا أن مصر تسعى لعمل الجهاز داخل مصر في الفترة المقبلة في ظل ما تشهده من انتشار لفيروس كورونا.

وأضاف “عبد العزيز”، خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة “الحياة” وتحديدا من خلال برنامج “الحياة اليوم” أمس الجمعة، أنه بالعمل مع بعض الأطباء والجهات داخل مدينة زويل قام بالوصول إلى التصميم المبدئي الخاص بجهازي تنفس صناعي سيكون أحدهما يعمل بطريقة ميكانيكية والآخر من خلال استخدام الكهرباء.

الكشف عن موعد وسعر أول جهاز تنفس صناعي مصري

وأشار إلى أن الجهاز الذي سيعمل بطريقة ميكانيكية سيكون في متناول كافة المصريين حيث إن سعره سيكون في حدود ألف جنيها فقط، ولكن سيكون استخدامه لمريض واحد ولمرة واحدة فقط لا غير، ويمكن لأي أحد شراؤه.

وأوضح أنه سيتم إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري في الفترة من 4 إلى 6 أسابيع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فكرة التصميم جاءت من أحد أجهزة التنفس الصناعي التي تم إنتاجها داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسعى مصر لتطبيقها داخل مدينة زويل خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.