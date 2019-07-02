الكليات العسكرية .. وقبول دفعة جديدة أكتوبر 2019 | تعرف على شروط التقديم

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم في مؤتمر صحفي عقده اللواء مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق القبول بالكليات أشرف فارس على الإعلان الذي يختص بقبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية..

شروط قبول الكليات العسكرية

عقد اللواء أشرف فارس مدير الكلية الحربية اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا حضره الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة إذ تمت الإشارة في المؤتمر إلى شروط القبول في الكليات العسكرية والتي جاءت كالتالي:

الكلية الحربية:

تقبل الشهادات المعادلة طلبة الثانوية الأزهرية والثانوية العامة بقسميها بحيث لا يقل المجموع عن 70 % فأكثر ، وألا يكون السن في 1 / 11 / 2019 أكثر من 21 سنة.

الكلية البحرية:

تقبل الكلية البحرية الشهادة المعادلة والحاصلين ع لى مجموع لا يقل عن 70% في مادة الرياضيات وذلك في الصف الثاني الثانوي ، كما تقبل الحاصلين على نسبة 70% فأكثر من طلبة الثانوية الأزهرية كما أن السن لا يزيد عن 21 عاما في 1 / 11 / 2019.

الكلية الجوية:

وتستقبل الكلية الجوية طلبة الثانوية العامة بقسميها والشهادات المعادلة وأن لا يقل المجموع في التقديم عن 65 % فأكثر ، وألا يزيد السن عن 22 عاما في 1 / 11 / 2019.

الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الكلية الفنية العسكرية طلاب الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي (قسم الرياضيات) فقط ، كما أنها تقبل القسم العلمي من الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة ، وذلك يكون بشرط حصول الطالب على 70% فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات، كما أن مجموعه لا يقل عن 92% فأكثر ، والسن لا يزيد عن 21 عاما في 1 /11 / 2019.

كلية الدفاع الجوي:

تقبل كلية الدفاع الجوي طلبة قسم الرياضيات فقط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة أيضا القسم العلمي بنسبة لا تقل عن 70% في مادتي الفيزياء والرياضيات ، والمجموع الكلي لا يقل عن 85% فأكثر ، وبالنسبة للسن لا يزيد عن 21 عاما في 1 / 11 / 2019.

كلية الطب للقوات المسلحة:

تقبل كلية الطب للقوات المسلحة الطلبة بقسم العلوم (ذكور) الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، كما تقبل الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة أيضا القسم العلمى ، وذلك على شرط أن يكون المجموع الكلي 95 % فأكثر ، والسن لا يزيد عن 21 في 1 / 11 / 2019.

المعهد الفني للقوات المسلحة:

يقبل المعهد الفني للقوات المسلحة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبتي (الرياضيات أو العلوم) ، كما يقبل طلبة الثانوية الأزهرية القسم العلمي أيضا ، والطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات ، وذلك للمدارس التي تتبع وزارة التربية التعليم أوالتعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط ، كما أن المعهد يقبل الطلبة خريجي معهد الدنبسكو تخصصات (الميكانيكا – الكهرباء) ولا يقل المجموع الكلى لطلاب الثانوية العامة عن 60 % فأكثر ، وأن يكون مجموع الثانوية الصناعية 75 % فأكثر.

موعد ومكان سحب ملفات التقديم

يتم سحب ملفات القبول من مصر الجديدة بمكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية ، ويكون من يوم الأحد الموافق 7 / 7 / 2019، كما أنه يمكن للطلاب المتقدمين سحب الملفات من المكاتب الفرعية الآتية في مختلف المحافظات:

الإسكندرية نادي الفتح الإجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

مكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية.

كما يتم العمل في مكاتب التنسيق الخارجية بعد نهاية حفل تخرج الدفعة ( 113 ) حربية ، وما يماثلها من كليات عسكرية ، ويكون العمل بالمكاتب الخارجية مقتصرا على سحب واستلام ملفات القبول فقط.

الشروط العامة للقبول