“الكلية الحربية المصرية” اليكم موعد تقديم الدفعة الجديدة للمتخصصين فى الكلية الحربية

بشكل رسمي قام الفريق اول محمد ذكي بالاعلان عن التصديق رسميا عن استقبال دفعة جديدة للكلية الحربية للمتخصصين في المجالات المختلفة خلال الساعات الاخيرة، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده من جانب مدير الكلية الحربية المصرية ليوضح بها كآفة التفاصيل الخاصة القبول في دفعة جديدة للكلية الحربية، وهو ما يهتم به عدد كبير من الاشخاص الراغبين في الانضمام الى القوات المسلحة المصرية، وسوف نطرح من خلال هذه السطور موعد تقديم الدفعة الجديدة للمتخصصين فى الكلية الحربية.

استقبال الدفعة الجديدة للمتخصصين في الكلية الحربية

وقد تم طرح كافة التفاصيل الخاصة بشروط التسجيل والقبول في الدفعة الجديدة للمتخصصين في الكلية الحربية المصرية، حيث يتم التقديم من قبل الذكور من حملة المؤهلات العليا كلية الطب سواء في الكليات الحكومية او الخاصة، وقد تم اشتراك الحصول على درجة دبلومة الدراسات العليا، أو الدكتوراه، او الماجيستير، وذلك بناء على التخصصات التي تم تحديدها والتي يتم قبلوها من قبل التخصصات المطلوبة، على أن يتم الالتزام بموعد التقديم المعلن رسميا.

موعد تقديم الدفعة الجديدة للمتخصصين فى الكلية الحربية 2022

وقد كشف مدير الكلية الحربية من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عن موعد بداية استقبال طلبات الالتحاق من قبل المتخصصين في الدفعة الجديدة بالكلية الحربية، حيث يتم فتح باب القبول بداية من يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير 2022،٦، والذي يستمر حتى يوم الرابع عشر من الشهر نفسه الموافق يوم الاثنين، على أن تبدأ عملية التسجيل للبيانات الاساسية المبدأية الخاصة بالمتقدمين عبر الموقع المعلن بداية من يوم الثلاثاء الموافق الاول من شهر فيراير، على أن يتم حجز وتحديد موعد المقابلة الكترونيا من خلال التسجيل الالكتروني عبر الموقع.