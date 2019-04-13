الكهرباء إعداد قوائم المستهلكين لأكثر من 650 كيلو وات شهرياً لإرسالها إلى التموين

بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المعايير التي أعدتها لجنة العدالة الاجتماعية لحذف غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية والتي تقوم الوزارة بالإعلان عنها شهرياً منذ شهر مارس الماضي، والتي يتم بموجبها حذف من تنطبق عليه تلك المعايير من البطاقات التموينية، إلا أن أغلب من يتم حذفهم من الدعم من منظومة البطاقات التموينية، هو ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، حيث تقوم وزارة التموين بحذف من تزيد فاتورة استهلاكه من الكهرباء عن 650 كيلو وات من البطاقات التموينية.

ولهذا أعلن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تقوم حالياً وشهرياً منذ قيام وزارة التموين بالإعلان عن محددات الاستبعاد من دعم البطاقات التموينية والتي كان من بينها من تزيد فاتورة استهلاكه من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء بحساب متوسط الاستهلاك للمواطن من الكهرباء على مدار العام.

وأشار المصدر إلى أن من كان استهلاكه من الكهرباء يصل إلى 8 آلاف كيلو وات ساعة فى عام، فإنه يتم تقسيم هذا الاستهلاك على مدار 12 شهراً بواقع 666 كيلو وات ساعة شهرياً ، وبالتالي انطباق معايير الاستبعاد من الدعم من ويتم بناءً على ذلك حذفهم من بطاقات التموين.

وأضاف بأن إجمالي عدد المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات ساعة بلغ نحو 400 ألف مواطن بالإضافة إلى أنه يوجد نحو 100 ألف مواطن تزيد فاتورة استهلاكهم من الكهرباء عن ألف كيلو وات شهرياً ليصل العدد الإجمالي من المستهلكين من الكهرباء والذين يتجاوز استهلاكهم عن 650 ألف كيلو وات / ساعة نحو 500 ألف مواطن. س

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