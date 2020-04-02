الكهرباء توضح حقيقة تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء لمدة 3 أشهر

ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتوضيح بشأن حقيقة تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر ، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح مختلف دول العالم ومنها مصر، أوضح المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجل الوزراء بعد التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات الإختصاص، وذلك ضمن التقرير الأسبوعي الذي يتناول ما يتم تداوله على مدار أيام الأسبوع الماضية من شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، وتوضيح الحقائق حول تلك الانباء، وبدورها وزارة الكهرباء نفت بشكل قاطع تلك الأنباء.

حقيقة تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء

توضيح وزارة الكهرباء

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تم تداوله من أنباء بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء وقالت مُؤكدةً أنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، وأضافت أن الفواتير سوف يتم تحصيلها في مواعيدها المقررة دون تأجيل.

وأوضحت الوزارة أنه “تم إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات ، وذلك باستخدام كود السداد الإلكتروني المتواجد على فواتير الكهرباء من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها الوزارة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن، ونهيب بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.”