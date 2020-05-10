الكويت تُسجل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا: أكثر من 25% مصريين

سجّلت دولة الكويت 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، بينهم 271 مصريًّا، أي بنحو 25.4% من الإصابات الجديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية.

يأتي ذلك في ظل فرض حظر التجوال الشامل في البلاد، بدءًا من الساعة الرابعة مساء اليوم حتى يوم السبت الموافق 30 من شهر مايو الجاري، على أن يقتصر منح تصاريح الخروج خلال هذه المدة على العاملين في المرافق الحيوية فقط، التي تحددها اللجنة الوزارية المُكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس التاجي “كوفيد -19″، في البلاد.

تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

وقال متحدث الصحة الكويتية، في بيان اليوم الأحد: إنه بعد تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصل عدد حالات الإصابات المُسجلة في الكويت حتى اليوم إلى 8688 حالة مؤكدة في مناطق مختلفة من الدولة ولجنسيات عديدة، مشيرًا إلى أن الإصابات الجديدة تشمل:

271 مصريًّا.

244 هنديًّا.

192 مواطنًا كويتيًّا.

143 بنجلاديشيًّا.

حالات أخرى من جنسيات مختلفة.

وفاة طبيبين

وفي سياق تسجيل الكويت 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت الكويت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لطبيب أسنان هندي متأثرا بإصابته بالفيروس، مساء السبت، وذلك بعد الحالة الأولى بنحو 24 ساعة والتي كانت لطبيب مصري متخصص في الأنف والأذن والحنجرة يُدعى طارق حسين مخيمر، (62 عاما) إثر إصابته بالفيروس التاجي.

ووفقًا لمصادر طبية فإن الطبيب المصري المتوفي في الكويت بـ”كورونا”، كانت قد تأكدت إصابته قبل أيام، ونقل للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، ثم تطورت حالة الصحة لينقل إلى إلى العناية المركزة، ثم توفي صباح يوم الجمعة.