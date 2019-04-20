بالرقم القومي..استعلم عن لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على الدستور 2019

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي هو ما سوف نوضحه لكم اليوم تزامناً مع أول أيام بداية الاستفتاء على الدستور 2019 في مصر، موعد الاستفتاء على الدستور 2019 يبدأ من اليوم السبت الموافق 20 أبريل ويستمر حتي نهاية يوم الاثنين الموافق 22 أبريل، وقد حددت الهيئة الوطنية للإنتخابات أكثر من طريقة للتسهيل على المواطنين من أجل معرفة اللجنة الانتخابية.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

تحديد اللجنة الانتخابية يتم من خلال 3 طرق، أبرزهم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للإنتخابات، فكل ما تحتاجه من أجل الاستعلام عن لجنة الانتخابات هو الرقم القومي، وإليكم خطوات الاستعلام عن مكان لجنتك الإنتخابية من خلال رابط معرفة اللجنة الانتخابية 2019.

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات من هنا .

. إدخال الرقم القومي.

الضغط على أيقونة استعلم.

في حالة لم تتمكن من معرفة اللجنة الإنتخابية، يُمكنك ترك الرقم القومي الخاص بك في صندوق التعليقات أسفل المقال، وسوف نساعدك في معرفة لجنتك الإنتخابية.

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

من ضمن الطرق الرسمية التي يُمكنك من خلالها تحديد لجنتك الانتخابية، إرسال رسالة نصية بالرقم القومي الخاص بك إلي 5151، أو من خلال الإتصال من أي خط أرضي أو محمول على 141.

كما هو موضح بالصورة السابقة، فقط بعد إرسال الرقم القومي يتم إرسال رسالة بشكل فوري من 5151 بها رقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشف، وكذلك مركزك الإنتخابي، علماً بأن تكلفة الرسالة هي سعر تكلفة الرسالة العادية.

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