الرقم الانتخابي.. اللجنة العليا للانتخابات “التعديلات الدستورية 2019” برقم البطاقة الهيئة الوطنية للانتخابات

أوشك اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الانتهاء و تسير العملية بكل سهولة ويسر، سواء للناخبين أو لرؤساء اللجان حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار “لاشين إبراهيم” أن الاستفتاء يسير بانتظام، ولم تطلق الهيئة أي شكاوى حتى الآن ويوجد تهافت المواطنين المصريين منذ صباح اليوم السبت 20 أبريل 2019،

على اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 داخل جمهورية مصر العربية، والذي يستعلم عن مقر الانتخابات الدستورية عبر رابط مباشر بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي كانت تسمى من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حيث يرغب المواطنين في معرفة اللجنة الانتخابية للأدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، التي تم مناقشتها في مجلس الشعب خلال الشهرين الماضيين والتي نالت موافقة أكثر من ثلثي أعضاء نواب المجلس وكان يتم استفتاء كل عضو على حدى.

اللجنة الانتخابية للاستفتاء

حيث تم إجراء 14 تعديل على بنود الدستور لتتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع المصري وعملية الاستفتاء يشارك فيها جميع المصريين الموجودين بالداخل والخارج بعد معرفة اللجنة الانتخابية، والمصريين بالخارج يُشاركون في الاستفتاء اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 19 أبريل ولمدة ثلاثة أيام متتالية أما المصريين المقيمين بالداخل تبدأ عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من صباح يوم السبت الموافق 20 أبريل 2019 وتستمر ثلاثة أيام

معرفة اللجنة الانتخابية

بعد الموافقة على التعديلات الدستورية من أعضاء مجلس الشعب يأتي دور الهيئة الوطنية للانتخابات التي كانت تعرف باللجنة العليا الانتخابات سابقا، لكي تدعو جميع أفراد الشعب المصري الذين تم استخراج بطاقة الرقم القومي لهم ووصلوا إلى السن القانوني واصبحوا مسجلين من ضمن الناخبين، ولهذا فان اللجنة العليا للانتخابات وضعت رابط يمكن من خلاله معرفة اللجنة الانتخابية لكل مواطن من خلال الخطوات الأتية.

الضغط على هذا الرابط لمعرفة اللجنة الانتخابية

يتم فتح نافذة قم بإدخال بيانات الرقم القومي بالمستطيل الأول

ثم اضغط على كلمة “استعلم”

تفتح لك نافذة توضح لك المقر الانتخابي

ورقم اللجنة

ورقمك داخل الكشوف الانتخابية،وذلك لتسهيل العملية على جميع المواطنين

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