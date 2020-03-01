تنقل العدوى.. الصحة العالمية تحذر المصريين من ارتداء الكمامة بشكل خاطئ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول الأوروبية والعربية بشكل مخيف، وراحت الدول تفرض عددًا من الاجراءات الاحترازية في المطارات والتجمعات الجماهيرية لمنع انتشار المرض القاتل داخل بلادها.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على لسان ممثلها في مصر الدكتور جون جابور، عدة تحذيرات بشأن شروط وقواعد ارتداء الكمامات، قائلًا إن المنظمة لا توصي بارتداء الكمامة إلًا في حالة التعامل مع الشخص المريض، وتظهر عليه الأعراض أو من يتعامل مع المزارع.

وأضاف جون جابور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الكمامة تكون مصدر عدوى إذا استعملت بشكل غير صحيح مؤكدًا أن معظم من يستعمل الكمامات في مصر يرتدونها بشكل غير صحيح.

وأوضح أنه في حالة رغب الفرد لحماية نفسه وارتداء الكمامة عليه أن يكون اللون البني على الأنف والأبيض للخارج ، مؤكدًا أن مصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الأوبئة والأمراض مثل ، أنفلونزا الطيور ،و الأنفلونزا الخنازير.

الصحة العالمية تفني إصابة فرنسي بـ”كورونا” في مصر

وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانًا حول الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا في فرنسا وكندا بعد عودتهم من مصر، مؤكدة ا أن الحالات المصابة لم تظهر عليهم أعراض الإصابة داخل الأراضي المصرية.

فيروس “كورونا” يصل إلى 33 دولة جديدة خلال 9 أيام

وتضع بعض الدولة آمالها على الطب الحديث لاكتشاف علاج جديد يقضي على فيروس”كورونا” القاتل، للحد من انتشاره بعدما وصل إلى 33 دولة جديدة خلال 9 أيام فقط.