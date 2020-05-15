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المالية تعلن حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة الجديدة

بواسطة dina badr
المالية تعلن حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة الجديدة المالية تعلن حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة الجديدة

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، أنباء حول زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في الموازنة الخاصة بالعام المالي الجديد 2020/2021، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية للوقوف على حقيقة تلك الأنباء، وقد نفت وزارة المالية ما انتشر من أنباء، مؤكدة أن ما تم نشره لا يخرج عن كونه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم نشره خلال الفترة الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أنباء حول زيادة ضريبة القيمة المضافة في موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، وذلك بعد تواصله مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

هذا ونشرت وزارة المالية اليوم الجمعة بيان بهذا الشأن، تؤكد خلاله أن الوزارة لا نية لها لإضافة أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن تلك الأنباء لا تخرج عن كونها شائعات غير صحيحة، كما أن الوزارة تسعى لتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الحالية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة يعني زيادة أعباء جديدة على المواطنين، وهو ما لا تسعى الوزارة لتحقيقه، وأكدت الوزارة على ضرورة التأكد من الأنباء قبل نشرها من خلال التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة.

بيان المالية

حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة
حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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