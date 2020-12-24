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المالية تعلن عن خطوة جديدة لمصر نحو القضاء على كورونا

بواسطة dina badr
وزير المالية وزير المالية

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي ووزير المالية، الدكتور “محمد معيط” اليوم، عن قيام الدولة بخطوة جديدة نحو القضاء على كورونا، متمثلة في حجز 30 مليون جرعة لقاح استرازينكا، وذلك في حالة نجاح اللقاح في إثبات فعاليته، بحيث ستقوم الدولة باستلام تلك الجرعات، بالإضافة إلى 20 مليون جرعة لقاح أخرى، وأكد الوزير على أن مصر عازمة على استلام هذا اللقاح بأي سعر كان، موضحًا أن سعر اللقاح لم يتم تحديده إلى الآن.

1 القضاء على كورونا
2 التأمين الصحي الشامل

القضاء على كورونا

القضاء على كورونا
القضاء على كورونا

تسعى مصر بكامل جهدها للقضاء على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي عانى منها العام منذ أواخر 2019 وحتى الآن، وذلك من خلال التشديد على عدد من الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، والتعامل مع الحالات المصابة وفقًا لبروتوكولات منظمة الصحة، بجانب إجراءات البحث والتقصي عن الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، وها هي مصر مؤخرًا تتخذ خطوة حجز اللقاح المناسب لمواجهة الفيروس.

التأمين الصحي الشامل

أشار رئيس “التأمين الصحي الشامل”، ووزير المالية، خلال تصريحاته، إلى حرص الرئيس المصري بشكل كامل على إرساء دعائم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع أفراد الأسر المصرية، بما يحقق حلم المصريين، ويسعى لتنفيذ هذا بدعمه لجميع خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

ويذكر أن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، قد انطلق بالعام الماضي في مستشفى بورسعيد العام بشكل رسمي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، والرئيس السيسي مستمر في متابعة خطوات المشروع جميعها، صغيرة كانت أم كبيرة، مؤكدًا بشكل مستمر على ضرورة توفير الضمانات المالية التي يمكن من خلالها تحقيق إستدامه المشروع.

كما يسعى للوصول بالمشروع لمستوى المرونة الكافي لمواجهة أي متغيرات تطرأ، وبالتالي ضمان استمراره على النحو اللازم للقضاء على مشكلات القطاع الصحي، والوصول به لمستوى المعايير الدولية، بما يضمن حماية المواطنين من الأعباء النفسية والمالية المصاحبة للمرض.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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