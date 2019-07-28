المالية تعلن موعد صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة

جددت وزارة المالية تأكيدها اليوم الأحد علي ان موعد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة يوم 8 من الشهر ذاته – بما فيها المحولة من البنوك – أي قبل موعد حلول عيد الأضحي المبارك ، فيما سوف يتم صرف رواتب شهر سبتمبر في 15 من الشهر ذاته ، علي ان تصرف رواتب شهر اكتوبر يوم 20 من الشهر ذاته.

واشارت خلال بيان الي انه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات يوليو بالعلاوات والزيادات المقررة، للعاملين بالدولة.

وكانت قد صرفت وزارة المالية مرتبات شهر يوليو الجاري بداية من الرابع عشر من الشهر الجاري ، فيما اعلنت ان مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة سوف تصرف بداية من الثامن من الشهر ذاته ولمدة 5 ايام عمل.