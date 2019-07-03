المالية : تقديم موعد صرف أجور ومرتبات العاملين بالحكومة عن 4 أشهر مضافاً إليها العلاوات

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وأيضاً بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2019/2020، وبدأ العمل بموازنة العام المالي الجديد 2019/2020 ، أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف أجور ومرتبات العاملين بالدولة عن 4 أشهر وهى:- يوليو ، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر 2019.

ووفقاً للكتاب الدوري الصادر من الإدارة المركزية بوزارة المالية فإنه تقرر تقديم موعد صرف أجور ومرتبات العاملين بالحكومة بما في ذلك المحول منها على البنوك الخاصة ومضاف إليها الزيادات والعلاوات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف أجور ومرتبات العاملين بالحكومة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019:-

1- شهر يوليو 2019: يبدأ موعد صرف مرتبات العاملين بالحكومة عن شهر يوليو يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019.

2- شهر أغسطس 2019:- يبدأ صرف المرتبات من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019.

3- شهر سبتمبر 2019:- يبدأ صرف الأجور والمرتبات من يون الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019.

4- شهر أكتوبر 2019:- يبدأ الصرف من يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019.

وسيتم صرف أجور ومرتبات العاملين بالحكومة بالزيادات الجديدة المقررة وهي عبارة عن التالي :-

* علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدني 75 جنيه للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى علاوة استثنائية بفئة مقطوعة بقيمة 150 جنيه شهرياً.

* علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيه، للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى علاوة استثنائية بقيمة 150 جنيه شهرياً.