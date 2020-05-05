المالية توضح قيمة الرسوم الجديدة المقررة على عقود لاعبي كرة القدم والمدربين

أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط قيمة الرسوم الجديدة التي من المقرر أن يتم فرضها على عقود لاعبي كرة القدم والتعاقد الأندية مع المدربين، وذلك في ظل قرارات الدولة برفع الأجور والمعاشات، تدور التساؤلات حول كيفية توفير وزارة المالية التدابير اللازمة من أجل توفير هذه الزيادة الجديدة الناقله على عاتق الدولة .

وقد صرح وزير المالية خلال مداخلة هاتفية في برنامج على” مسئوليتي ” مع الإعلامي أحمد موسى أن الوزارة تسعى جاهدة لتدبير الزيادة الجديدة على الموازنة العامة، وأنه لابد من وجود موارد مالية تساهم في توفير موارد مالية للخزانة العامة من أجل تحمل الأعباء المالية في الموازنة المالية الحديدة، الناتجة عن قرارات الدولة بدعم المواطنين ورفع مستوى المعيشة من خلال رفع الأجور والمعاشات.

مصادر الموارد المالية للدولة لتغطية الموازنة الجديدة

وأشار أنه لابد من إيجاد التدابير المالية اللازمة، حتى تتحمل الموازنة الجديدة الزيادات والبالغ حجمها 100 مليار جنية تشمل 66 مليار خاصة بزيادة المعاشات والانفاق العام و34 خاصة بزيادة أجور موظفي الدولة، وردا من وزير المالية على تساؤل من أى تأتي مواد هذه التدابير أوضح أنه من خلال مصدرين الأول زيادة حجم الاستثمارات في شتى المجالات الصرف الصحي والطرق والغاز وتنقية مياه الشرب، والثاني فرض بعض الرسوم الإضافية على عقود لاعبي الكرة والمدربين وأطعمة القطط والكلاب.

قيمة الرسوم الجديدة على عقود لاعبي كرة القدم والمدربين

وأوضح معيط أن النسبة التي يتم تحديدها كرسوم مضافة على تعاقدات الأندية مع اللاعبين والمدربين تختلف بحسب قيمة كل عقد، ولكن الحد الأدنى يكون بداية من نسبة 3% من قيمة العقد، و2% بالنسبة للعقود ذات القيمة المرتفعة، كما نفي فرض أى رسوم جديدة على المواطنين متعلقة برسوم الأنترنت، وأن الرسوم الجديدة تتم فرضها على شركات الاتصالات بواقع 2.5%، وأضاف في نهاية حديثه أن عدم البحث عن موارد مالية جديدة للدولة يعنى وجود عجز بالموازنة وتقليل النفقات وعدم رفع الأجور.