المالية تُعلن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو بمناسبة نهاية السنة المالية

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه تم تقديم وتبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2020 وذلك بسبب اقتراب نهاية السنة المالية الحالية 2019 – 2020 وانه بهذه المناسبة تم تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بالجهات الحكومية.

وأكد الدكتور معيد بأن صرف مرتبات شهر يونيو 2020 سوف يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 وذلك بناءً على تقسيم الهيئات والوزارات على أربعة أيام حيث يبدأ صرف المرتبات من يوم 15 يونيو وحتى يوم 18 يونيو وذلك لتخفيف الزحام والتكدس على ماكينات الصرافة حفاظاً على صحة العاملين من وباء كورونا.

وأشار الدكتور محمد معيط بأن الجهات الإدارية سوف تخطر العاملين بها عن مواعيد بداية الصرف لكل هيئة أو زارة وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرافة للحد من التجمعات وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بأنه تم وضع جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو لكل وزارة أو هيئة أو جهة تابعة لها وتم مراعاة عدد العاملين بكل هيئة أو وزارة مع تقديم وتبكير مواعيد الصرف هذا الشهر وخاصة للعاملين فى وزارة الداخلية ووزارة الصحة نظراً للجهود المبذولة منهم لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين فى 17 هيئة ووزارة يوم 15 يونيو، ثم صرف مرتبات 10 هيئات ووزارات يوم 16 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 11 هيئة أو وزارة يوم 17 يونيو، وأخيراً صرف مرتبات 9 هيئات ووزارات يوم 18 يونيو، وقد ناشد وزير المالية جميع العاملين عدم التزاحم على ماكينات الصرافة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.