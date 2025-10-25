المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه للعالم: استعدادات ضخمة لاحتفالية تاريخية في 1 نوفمبر

تستعد مصر لحدث ثقافي عالمي غير مسبوق، حيث يُفتتح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر 2025، في احتفالية تمتد لثلاثة أيام، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والشخصيات الثقافية البارزة حيث يتابع الرئيس السيسي تلك الاستعدادات شخصيا بشكل يومي مما يدل على عظمة هذا الحدث الكبير

تفاصيل الافتتاح

سيُقام افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر 2025، وستستمر الاحتفالية ثلاثة أيام متتالية في المتحف بالجيزة، بحضور رؤساء دول ووزراء وشخصيات ثقافية وفنية بارزة من مختلف أنحاء العالم، ولمزيد من المعلومات يمكن متابعة المواقع الرسمية للمتحف ووسائل الإعلام المصرية.

أهم مقتنيات المتحف

يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية، من الدولة القديمة إلى العصر البطلمي، وعلى رأسها كنوز الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة أمام الجمهور، إلى جانب المومياوات الملكية ومجموعة نادرة من التماثيل والمعروضات التي تُعرض بأحدث الوسائل التقنية والتفاعلية.

معلومات عن المتحف

يمتد المتحف المصري الكبير على مساحة إجمالية تقارب 500,000 متر مربع، وتشغل المساحة المبنية 167,000 متر مربع، بينما تصل مساحة قاعات العرض إلى 81,000 متر مربع، ويضم أبرز معالمه الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة 6,000 متر مربع بارتفاع يعادل ستة طوابق، بالإضافة إلى تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يتوسط المدخل الرئيسي.

الاستعدادات النهائية للحدث العظيم

تجري حاليًا أعمال تطوير وتجميل موسعة في محيط المتحف، تشمل رفع كفاءة وتخطيط شوارع منطقة المنصورية، النيل، مراد، والبحر الأعظم، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري.

تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: فقرات استثنائية واستعدادات ضخمة

يتضمن حفل الافتتاح فقرات موسيقية مستوحاة من التراث الفرعوني والموسيقى الكلاسيكية المصرية، إلى جانب عروض فنية معاصرة تم إعدادها خصيصًا لهذه المناسبة، بمشاركة أوركسترا وكورال مصريين.

يتضمن أيضا فقرات تفاعلية باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة والعروض البصرية التي تحاكي روعة التاريخ المصري، في مشهد يُتوقع أن يُبهر الملايين من المشاهدين حول العالم.

فنانون عالميون يشاركون في حفل الافتتاح

تضم الاحتفالية عروضًا فنية يقدمها فنانون من مختلف أنحاء العالم تعرض الثقافات المختلفة للشعوب، مما يعكس التنوع الثقافي لمصر.

كما تشير التصريحات إلى أنّ الحفل سيتضمّن أوركسترا تضم فنانين من نحو 79 دولة حول العالم تحت قيادة المايسترو المصري ناير ناجي.

الاستعدادات التنظيمية للحدث الكبير

تتشارك مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية. ويتضمن ذلك تطوير المنطقة المحيطة، تشمل الاستعدادات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتجميل المساحات العامة، لضمان تقديم صورة حضارية متكاملة للزوار.

التغطية الإعلامية

بث مباشر للفعاليات: سيتم بث فعاليات الحفل مباشرة عبر شاشات عرض كبرى في مختلف المناطق، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المكثفة لضمان وصول الحدث إلى أكبر عدد من المشاهدين.

بالإضافة إلى تغطية العديد من المنصات العالمية التي تحرص على متابعة الحدث لحظة بلحظة.

أسعار التذاكر

تم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالي:

المصريون: 200 جنيه للبالغين، 100 جنيه للطلاب والأطفال وكبار السن

الأجانب: 1200 جنيه للبالغين، 600 جنيه للطلاب والأطفال

العرب والأجانب المقيمون في مصر: 600 جنيه للبالغين، 300 جنيه للطلاب والأطفال

مواعيد الزيارة

سيُفتح المتحف للجمهور اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، وفقًا للمواعيد التالية:

مجمع المتحف: من 8:30 صباحًا إلى 7 مساءً

قاعات العرض: من 9 صباحًا إلى 6 مساءً

آخر موعد لشراء التذاكر: 5 مساءً

وتُعد هذه الاحتفالية بمثابة رسالة من مصر إلى العالم، تُظهر التزامها بالحفاظ على تراثها الثقافي وتقديمه للأجيال القادمة.

