المجلس الأعلى للإعلام يحقق في شكوى ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة إهانة الدواء المصري

تقدم أحد الصيادلة المصريين بشكوى رسمية ضد الإعلامي الشهير عمرو أديب، وبدوره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر إحالة الشكوى للتحقيق فيها من قبل لجنة الشكاوى في المجلس، حيث وكما ذكرت وسائل إعلامية مصرية أن أحد الصيادلة اتهم في شكواه ضد أديب بسب إهانته للدواؤ المصري، مما تسبب في إحداث نوع من الإحباط لدى المرضى بحديثه عن الادوية المصرية وهو ليس بطبيب، فخلق حالة من الهلع والفزع لدى مرضى التأمين الصحي بسبب الأكاذيب التي تحدث بها حسب تعبير الشاكي.

مضمون الشكوى ضد عمرو أديب

وقال الصيدلي الشاكي في شكواه أن : ” أديب تعمد تعميم بعض الأخطاء التي قد تحدث في حالات فرديه محددة، مما تسبب في قلق للمرضى وخالف بذلك القانون والمعايير الإعلامية، وقد ناقشت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، الشكوى المقدمة من الصيدلي، ومن المقرر أن تبتّ فيها يوم الثلاثاء القادم، وأكّد الصيدلي الشاكي أنه تقدم أيضأ ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي عمرو أديب بذات الموضوع.

ويُذكر ان لجنة الشكاوى التي اجتمعت اليوم الثلاثاء للتحقيق في شكاوى أخرى من ابرزها الشكوى المقدمة من وزير الآثار الأسبق زاهي حواس ضد جريدة المشهد، وشكوى أخرى مُقدمة من قبل بنك التنمية الصناعية ضد أحد برامج “قناة الحدث اليوم”، بتهمة الابتزاز.