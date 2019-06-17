المجلس الأعلى للإعلام | يُباشر التحقيق مع ” أحمد حسام ميدو ” والسبب ألفاظ تتنافى مع الآداب العامة على الفيس بوك

المجلس الأعلى للإعلام بمصر، الجهة التي أولها القانون المصري مسئولية حماية هيكل وكيان المجتمع المصري من أي تدفق يتنافى مع آدابه العامة وسلوكياته القويمة عبر أي وسيلة إعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة يُضاف إلى ذلك كافة الوسائط الإعلامية الحديثة التي تتواصل مع الجماهير .

ومن ضمن تلك الوسائط التي حددها القانون ويحق للمجلس الأعلى للإعلام التعامل مع أي خرق للسلوكيات والتقاليد العامة، كانت وسائل التواصل الاجتماعية ومنها الفيس بوك، ولقد وردت أنباء اليوم تؤكد على التحقيق مع لاعب الكرة السابق والمدير الفني الحالي أحمد حسام ميدو، بشان ما تم وصفه بخرق للسلوكيات والتقاليد العامة للمجتمع عبر أحد الصفحات التي تم نسبها للاعب السابق .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل التحقيق مع احمد حسام ميدو من قبل المجلس الأعلى للإعلام

حيث أكدت أنباء عن وسائل إعلام مصرية محلية، أن المجلس الأعلى للإعلام بمصر، قام اليوم الاثنين 17 يونيو 2019، باستدعاء اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، وذلك بمقر المجلس صباح اليوم، وأكدت الأنباء أن الاستدعاء جاء بسبب أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعية فيس بوك، والتي من المُحتمل أنها تُنسب للاعب .

وجاء التحقيق بسبب نشر مواد على تلك الصفحة المذكورة تحمل ألفاظ غير لائقة ولا تتناسب مع تقاليد المجتمع المصري وسلوكياته وزيادة على ذلك تحمل سباً وقذفاً واضحاً، كما أنها قد تُسبب فتنة كبيرة من جماهير الكرة المصرية، وهو الأمر الذي أكد البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام أنه لن يتم السماح به .