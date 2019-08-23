المرأة تنتصر.. منع ظهور ريهام سعيد إعلاميا وقف برنامج صبايا

قرر مجلس نقابة الإعلاميين، منذ قليل برئاسة الدكتور طارق سعدة، بعض القرارات المهمة بشأن الجدل الذي أثارته الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» المذاع على فضائية الحياة ، بعد حديثها في الحلقة الأخيرة التي اشتهرت بحلقة السمنة ، وتحدث فيها بألفاظ وأوصاف غير لائقة وصادمة للنساء.

منع ريهام سعيد من الظور إعلاميا

وقررت «الإعلاميين» منع ريهام من ممارسة النشاط الإعلامى حتى يتم تقنين أوضاعها في النقابة، وذلك طبقا لنص المادتين 2- 19 من قانون نقابة الإعلاميين، كما أن مجلس النقابة قرر ذلك لمخالفة ما شهدته الحلقة من مخالفة لقواعد النقابة طبقا للقانون 93 لسنة 2016، كما تم وقف برنامج صبايا.

اجتماع طارئ

يذكر أن مجلس نقابة الإعلاميين قد عقد اجتماع طارئ اليوم حول ما جاء في حلقة السمنة من تجاوزات ضد النساء البدينات، إذ عمل المجلس على اتخاذ جميع التدابير الضرورية حتى يتم ضبط المشهد الإعلامي لضمان المهنية.

مفاد نقابة الإعلاميين

وذكرت النقابة في بيانها اليوم ما يفيد أن اجتماعها اليوم كان لا بد منه للارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أن يؤدي الإعلامي رسالته بكل مهنية، وأن يكون بعيدا عن الإسفاف أو أن يميز بين مواطن وآخر.