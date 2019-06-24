المركزي  للتنظيم والإدارة يوضح الموظفين المستثنيين من الترقيات في أول يوليو 2019

تبدأ حركة الترقيات للعاملين بالدولة والمشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفقًا للقرارات والقوانين التي أُقرت مؤخرًا، وذلك بداية من 1/7/2019، وبهذا الخصوص أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، القرار رقم 65 لسنة 2019، الذي ينص على تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث تشمل الترقيات الموظفون الذين أتموا المدد التي لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي للترقية إلى المستوى الأعلى وذلك حتى 30/6/2019، وأوضح القرار الموظفين المستثنيين من الترقيات وبالتالي من المقابل المالي الناجم عن الترقيات.

من هم الموظفين المستثنيين من الترقيات ؟

بداية من 1/7/2019 سوف يتم ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحققت لديهم المدد البينية المحددة لكل مستوى للترقية للمستويات الأعلى مع الاحتفاظ بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، ويُستثنى من الترقية الموظفين الذين تنطبق عليهم هذه الحالات :