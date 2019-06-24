المركزي  للتنظيم والإدارة يوضح الموظفين المستثنيين من الترقيات في أول يوليو 2019

تبدأ حركة الترقيات للعاملين بالدولة والمشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفقًا للقرارات والقوانين التي أُقرت مؤخرًا، وذلك بداية من 1/7/2019، وبهذا الخصوص أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، القرار رقم 65 لسنة 2019، الذي ينص على تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث تشمل الترقيات الموظفون الذين أتموا المدد التي لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي للترقية إلى المستوى الأعلى وذلك حتى 30/6/2019، وأوضح القرار الموظفين المستثنيين من الترقيات وبالتالي من المقابل المالي الناجم عن الترقيات.
من هم الموظفين المستثنيين من الترقيات ؟
بداية من 1/7/2019 سوف يتم ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحققت لديهم المدد البينية المحددة لكل مستوى للترقية للمستويات الأعلى مع الاحتفاظ بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، ويُستثنى من الترقية الموظفين الذين تنطبق عليهم هذه الحالات :
- حالة الموظف “المُعار”، يستثنى من الترقية حتى العودة من الإعارة وتحقق المدة البينية اللازمة للترقية.
- الموظف الحاصل على إجازة بدون أجر لحين العودة من الإجازة، على أنه تشمل الترقية الحاصلين على إجازة بدون أجر ، إجازة مرضية وإجازة رعاية الطفل.
- الموظف الذي تم توقيع جزاء عليه، وكان هذا الجزاء، الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد لحين محو الجزاء.
- الموظف الذي تم إيقافه عن العمل.
- المُحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، على أنه في هذه الحالة لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على عامين.
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