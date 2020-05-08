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المركزي يستعد لتطبيق الحساب المصرفي الدولي “IBAN” بعد اشتراكه في هيئة سويفت

بواسطة dina badr
البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري

جاءت مصر في المرتبة ال77 بين الدول التي طبقت رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN المعتمد من قبل المنظمة الدولية للمعايير ISO، بعدما أعلن المركزي المصري عن تسجيله في “سويفت” هيئة سويف العالمية للاتصالات المالية بين البنوك، وأصبحت مصر بذلك من الدول التي إلتزمت بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالتحويلات المالية.

المركزي يسجل في سويفت

وخلال التصريحات التي قامت بها وكيل محافظ البنك المركزي “أماني شمس الدين”، أنا رقم الحساب الدولي قد تم العمل به في البداية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وهو اختصار لمصطلح “International Bank Account Number”، بهدف تسيير التعاملات البنكية بين دول الاتحاد الأوروبي، ليتم اعتماد النظام فيما بعد من قبل ISO.

وذكرت وكيل محافظ المركزي، أن دول مثل الأردن والكويت والإمارات، قامت هي الأخرى بتطبيق نظام رقم الحساب المصرفي الدولي، كما أشارت إلى نظام “IBAN” والذي يسهل بشكل كبير عملية التحويلات ومعالجة العمليات المالية بصورة أدق وأسرع، وبالتالي تفادي التأخير وتقليل الأخطاء الناتجة عن النسخ، ويتكون رقم حساب العميل الحالي، وعدد من الأرقام الممثلة لرموز منها “رمز الدولة ورقم التحقق وكود القرع وطبيعة الحساب”، ويتكون رقم الIBAN في بنوك مصر من 29 رقم، تضم المعلومات الأساسية للمدفوعات الإلكترونية.

الاستعداد لتطبيق النظام الجديد

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

نظم المركزي المصري عدد من ورش العمل لجميع البنوك للبدء في تطبيق النظام الجديد، وقام بتوجيه إرشاداته للبنوك العاملة في مصر، للبدء في استخدام الرقم المصرفي الدولي، والاستعداد لتعميم المنظومة من خلال إخطار العملاء، كل هذا قبل نهاية يونيو القادم، ويتاح للعملاء الحصول على رقم الحساب من خلال التواصل مع البنوك.

وأكدت وكيل محافظ المركزي في نهاية التصريحات على فعالية ودقة المعاملات البنكية التي ستتم بهذا الرقم، بجانب التحويلات المالية، الخارجية منها والداخلية، وإتمام تلك المعاملات بدون تدخل بشري، وبالتالي الحفاظ على سرية المعلومات، والتحلص من مخاطر التشغيل وكذلك جعل عمليات الدفع الإلكتروني أسهل.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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