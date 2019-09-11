المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020 وتحذير للمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا يفيد إعلام أولياء الأمور قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، وذلك لجميع المدارس الحكومية ومختلف المراحل التعليمية بدءا برياض الأطفال ثم المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية وبعدها الثانوية العامة ثم التعليم الفني بمختلف أنواعه وأقسامه، وننشر المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2019 – 2020.







المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد

أفاد منشور وزارة التربية والتعليم أن تحصل المدارس الرسوم والاشتراكات ومقابل الأنشطة من الطلاب كالتالي:







مرحلة رياض الأطفال: 145 جنيهًا.

المرحلة الابتدائية: 160 جنيهًا.

المرحلة الإعدادية: 150 جنيهًا.

المرحلة الثانوية العامة: 195 جنيهًا.

التعليم الفني بجميع أنواعه 170 جنيهًا.

تحذير للمدراس







وحذرت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية وما يتبعها من مدارس عدم تحصيل أي رسوم من الطلاب بخلاف الأرقام المحددة.







تحصيل المصروفات إلكترونيا

ومن جانبها تذكر وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور أن جميع الرسوم الدراسية يتم تحصيلها إلكترونيا عن طريق مكاتب البريد أو ماكينات فوري.