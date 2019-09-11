المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 لكافة الصفوف الدراسية

مع بدء حلول العام الدراسي الجديد 2019/2020، والذي بدأ أولي أيامه يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 لصفوف رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، وبدء باقي الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي يوم 21 سبتمبر 2019، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الخاص بالرسوم والمصروفات الدراسية لكافة المراحل التعليمية للعام الدراسي 2019/2020.







مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد 2019/2020 لكافة الصفوف الدراسية:-

تضمن القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 تحديد المصروفات المدرسية لكافة المراحل التعليمية والتي جاءت على النحو التالي :-







أولاً :- مرحلة رياض الأطفال :-

المستوي الأول (Kg1) قيمة المصروفات الدراسية 145 جنيه.

المستوي الثاني (Kg2) قيمة المصروفات الدراسية 145 جنيه.







ثانياً :- المرحلة الابتدائية :-

جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي قيمة المصروفات الدراسية 160 جنيه.







ثالثا:- المرحلة الإعدادية:-

جميع صفوف المرحلة الإعدادية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الإعدادي قيمة الرسوم الدراسية 150 جنيه.







رابعاً:- المرحلة الثانوية:-

وتنقسم تلك المرحلة إلى نوعين من التعليم وهما الثانوي العام والثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته حيث جاءت الرسوم الدراسية لصفوف المرحلة الثانوية كالتالي:-

الثانوي العام:- قيمة المصروفات الدراسية لكافة الصفوف من الصف الأول الثانوي العام وحتى الثالث الثانوي العام قيمة المصروفات الدراسية 195 جنيه.

الثانوي الفني :- جميع الصفوف قيمة الرسوم الدراسية 170 جنيه.

وإليكم القرار 193 لسنة 2019 والصادر بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019:-

قرار (193) الخاص بالرسوم المدرسية

حيث يتضمن القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة الرسوم الدراسية لعام 2019/2020 قيمة هذه المصروفات وطرق توزيعها وكذلك الفئات المعفاة من دفع قيمة الرسوم الدراسية.